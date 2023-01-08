Kiralar yükseldi, Kadıköy'de mahalle muhtarı kendi mahallesinde ev bulamadı

Kadıköy'de mahalle muhtarı Sultan Aksu, yükselen kira fiyatları nedeniyle ev bulamadığını açıkladı.

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Kiralar yükseldi, Kadıköy'de mahalle muhtarı kendi mahallesinde ev bulamadı

Kadıköy Yeldeğirmeni Mahalle Muhtarı Sultan Aksu, muhtarlık yaptığı mahallede kiraların çok yükselmesi nedeniyle ev bulamıyor. Aksu, “Ev bulamazsam çadır kuracağım” dedi.

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın haberine göre, Aksu, "Bugün hiç kiralık ev yok mahallede mesela. Geçtiğimiz haziran ayında da ev sahibim aradı ve evi sattığını söyledi. Yeni ev sahibiyle yeni bir sürece girdik, tabii ki zorladı. Mahallenin piyasasını bildiğini, kirayı yükseltmemiz gerektiğini söyledi. İtiraz ettim. Sözleşmem Mart'ta bitiyor. Mevcut sözleşmeyle aynı kirayı ödeyeceğimi beyan ettim ve öyle ödemeye devam ediyorum Her gün ev arıyorum bulamazsam çadır kuracağım. Başka alternatifim yok ne yapacağım?” diye konuştu.

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