Sinan Ateş için mevlid okutuldu, 'intikam' sloganları atıldı

Uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için okutulan mevlidin ardından ''Dişe diş, kana kan intikam'' sloganları atıldı.

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Sinan Ateş için mevlid okutuldu, 'intikam' sloganları atıldı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi gündemdeki yerini korurken; bugün Ateş'in baba evinde mevlid okutuldu.

Baba Musa Ateş ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

''DİŞE DİŞ, KANA KANÜ İNTİKAM''

Mevlidin ardından katılanlar "Dişe diş, kana kan intikam" sloganları attı. 

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. 

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