Kimse Bilmiyordu: Tayfun Kahraman'ın Cezaevindeki Büyük 'Sınavı'

Gezi Davası’nda 805 gündür Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ile birlikte hapiste tutulan Tayfun Kahraman’a MS hastalığı tanısı konulduğu ortaya çıktı. Gazeteci Murat Sabuncu, Kahraman’ın hiç kimse tarafından bilinmeyen hastalığını duyurarak, yazısının başlığında “Tayfun Kahraman egzersiz yapmazsa ne olur?” sorusunu sordu.

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın cezaevinde ‘zor bir hastalıkla’ mücadele ettiğini yazan Sabuncu, Kahraman’a 2005 yılında MS (multiple skleroz) teşhisi konulduğunu duyurdu. Kahraman’ın hastalık teşhisi konulmasının ardından yıllardır İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda görevli doktorların takibinde olduğu aktarılırken, 27 aydır da üç ayda bir hastaneye kontrole götürüldüğünün altı çizildi.

DOKTOR RAPORU VAR AMA GEREKEN YAPILMIYOR

Kahraman için cezaevi yönetimine verilmek üzere yazılan 26 Nisan 2022 tarihli doktor raporunda da Kahraman’ın düzenli egzersiz yapması gerektiği yazmasına rağmen, raporun gereği yerine getirilmedi.

Sabuncu’nun yazısında aktardığı doktor raporunda "Hastanın mevcut MS hastalığında egzersiz ve hareket en az kullanılan tedaviler kadar önemli olup, Tayfun Kahraman’ın düzenli her gün spor saatlerinin ayarlanması ve egzersiz yapmasının sağlanması rica olunur” denilmesine rağmen, yazıda, Kahraman’ın yalnızca haftada bir gün spor saatinde egzersiz yapma imkanı bulabildiğinin altı çizildi.

‘AİLESİ BU DURUMU ÇOK FAZLA DUYURMUYOR’

Sabuncu yazısında, “Tayfun Kahraman ve ailesi bu durumu çok fazla duyurmuyor. Ancak bir yandan da zor, ihmâl edilmemesi gereken bir sağlık sorunu ile baş edilmeye çalışılıyor. Gezi’de uygulanmayan mahkeme kararlarının uygulanması, Anayasa Mahkemesi önünde bekleyen dosyanın hızlı bir şekilde gündeme alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.