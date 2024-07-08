Fatih Altaylı, Bakan Bolat'a Verdi Veriştirdi: 25 Bin Afgan Gelmese Ne 'Bok' Yiyecektiniz?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamasında, Afgan çobanların Türkiye'den gitmesi durumunda hayvancılığın biteceğini söyledi.

Ömer Bolat, 'Suriyeliler olmasa ürün ekilemez, ekilen ürün toplanamaz, meyveler ağaçlarda kalır. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz. Limon 1 ile 3 TL arasında satılıyor diye ağaçta çürüdü' dedi.

'BOK' ÇIKIŞI

Gazeteci Fatih Altaylı, Bakan Bolat'ın sözlerine sert çıktı.

Fatih Altaylı köşe yazısında, 'İyi hoş da, sizce bunlar itiraf değil mi! AK Parti’nin 'Biz Türkiye’de tarımı bitirdik' itirafı. 22 yıllık iktidar öylesine hatalı adımlar atmış, öylesine büyük yanlışlar yapmış ki, bugün dışardan gelen ve köle gibi çalıştırılan Afganlar ve Suriyeliler olmasa ülkede tarımsal üretim olmayacak. Peki Afganistan karışmamış, ABD Afganistan’dan çekilmemiş olsa ve bunlar gelmese idi ne 'bok' yiyecektiniz' diye yazdı.

İktidarı eleştiren Altaylı, 'Bir iktidar, aczini, 22 yıllık beceriksizliğini, ülkeyi getirdiği durumu bu kadar mı fütursuzca itiraf eder. Bir de bunu marifet gibi dayatır. Peki Bakan Bey, 25 bin demişsiniz. Onlar kalsın, gerisi gitsin. Olur mu!' ifadelerini kullandı.