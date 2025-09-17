Kilis’te Asayiş Operasyonu! 41 Şahıs Yakalandı

Kilis’te polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında aranan 41 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kentte meydana gelen iki hırsızlık olayının failleri kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

41 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Çeşitli suçlardan araması bulunan 41 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu kişilerden 9’unun kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenerek cezaevine teslim edildi. 32 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Denetimler sırasında 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 11 şarjör, 83 fişek ve 3 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: İHA

