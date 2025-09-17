Manisa’da Şüpheli Gencin Üzerinden Tabanca ve Mermi Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Sart Mahallesi’nde şüpheli hareketlerde bulunan E.C.A.’yı durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 4 mermi bulundu. E.C.A. hakkında “6136 sayılı Kanuna muhalefet” suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA