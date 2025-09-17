Manisa’da Şüpheli Gencin Üzerinden Tabanca ve Mermi Çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 18 yaşındaki gençten ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Sart Mahallesi’nde şüpheli hareketlerde bulunan E.C.A.’yı durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 4 mermi bulundu. E.C.A. hakkında “6136 sayılı Kanuna muhalefet” suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

