Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun cesedinin bulunduğu evde yangın!

Kilis’te okuldan çıktıktan sonra kaybolan kız çocuğunun öldürülmüş olarak bulunduğu evde yangın çıktı.

Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun cesedinin bulunduğu evde yangın!

Kilis’te okuldan çıktıktan sonra kaybolan kız çocuğu, öldürülmüş olarak bulundu.

Yabancı uyruklu ailenin 9 yaşındaki kızları G.M.'nin cesedinin kuyudan çıkarıldığı zanlı H.B'ye ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayla ilgili Kilis İl Emniyet müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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