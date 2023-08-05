Kılıçdaroğlu'nun konvoyu kaza yaptı: Yaralılar var
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda kaza yaptı. Kazada 4 yaralının olduğu bildirildi.
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Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erzincan’daki konvoyu kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 2’si gazeteci 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bazı programlara katılmak üzere Erzincan’a gelen Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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