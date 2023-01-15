Kılıçdaroğlu'ndan sergi ziyareti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İzmir'de katıldığı temel atma törenleri ve Roman Çalıştayı’nın ardından, sanatçı Ahmet Güneştekin’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde açtığı ‘Gavur Mahallesi’ isimli sergisini gezdi ve sergideki eserleri inceledi.

Mübadele ve göç sürecinin anlatıldığı sergi hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, sanatçı Ahmet Gültekin’in yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın da eşlik etti.