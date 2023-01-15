Erdoğan'ı alkışlayan komutanlara Bozdağ arka çıktı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı alkışladıkları için tepki çeken komutanları, savundu.

Erdoğan'ı alkışlayan komutanlara Bozdağ arka çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, geçen haftaki konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış, o sırada orada bulunanTSK komutanları Erdoğan’ı alkışlayarak desteklemişti.

Bu duruma tepki gösteren Kılıçdaroğlu, askerlere “Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir” demiş, Erdoğan bu sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti.

Konuyla ilgili bir açıklama da Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Twitter’daki açıklamada, “Askeri bir törende ordumuz komutanlarının, başkomutanları olan cumhurbaşkanımızı alkışlamaları suçlanacak ve kınanacak bir davranış değildir; takdir edilecek bir davranıştır. Ordumuzun şerefli ve kahraman komutanları ile askerlerine dil uzatanlar, milletimizin ve ülkemizin düşmanlarını sevindirenlerdir” dedi.

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