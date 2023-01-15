Kar beklenirken, rekor sıcak geliyor

Türkiye'de kuraklık tehlikesi devam ediyor. Birçok bölgede yağış yetersiz, üstelik havalar da soğumuyor. Gelecek hafta sıcaklığın daha da artması, bazı bölgelerde 20 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Kar beklenirken, rekor sıcak geliyor

Ocak ayında havanın soğuması hatta kar yağışı bekleniyordu ama Türkiye uzun süredir tam tersi bir durumla karşı karşıya. Birçok bölgede ne kar yağışı ne de yağmur var. Üstelik yeni haftayla birlikte hava sıcaklığının özellikle Marmara Bölgesi'nde daha da yükselmesi bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Marmara ve İstanbul hafta sonunu soğuk geçirecek. Hava biraz kapalı hafif yağmurlar var ancak pazartesiden itibaren ılık hava geliyor. Salı ve çarşamba istanbul’da lodos kuvvetli ve o lodosla birlikte sıcaklıklar artacak. Salı ve cumartesi arasında ılık br hava olacak. Sıcaklıklar yer yer 15 dereceye hatta ülke genelinde bazı illerde 20 dereceye yaklaşacak'' açıklamasında bulundu.

Karadeniz Bölgesi de son yılların en kurak mevsimi geçiriyor. Ayın 22'sine kadar bölgeye düzgün bir yağış beklenmediğini belirten Çalışkan, ''Toplamda 15 günü yağışsız geçecek'' dedi.

Antalya’da ise yağmur Pazartesi gününe kadar devam edecek hala aralıklı sağanaklar var. Çalışkan, ''Antalya çok iyi yağış aldı. İki günde yer yer 300 kilograma yakın yağış düştü'' bilgisini de verdi.

Çalışkan, ''Ocak ayının son haftasında hava soğuyacak. Kar yağışı gelme ihtimali var. Ayın 26'sından itibaren yer yer kar yağışları olabilir'' dedi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Akdeniz için sarı kodlu uyarı verdi.

Mersin'in doğusu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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