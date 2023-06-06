Kılıçdaroğlu'ndan 'depremzedelerin elektrik faturalarını silin' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Maraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki abonelerin ertelenen 3 aylık elektrik faturalarının toplu olarak kesilmesini eleştirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allah'tan korkun. O faturaları silin" ifadelerini kullandı.