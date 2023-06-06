Kılıçdaroğlu'ndan 'depremzedelerin elektrik faturalarını silin' çağrısı

Depremzedelerin ertelenen elektrik faturalarının silinmesi çağrısı yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'depremzedelerin elektrik faturalarını silin' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Maraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki abonelerin ertelenen 3 aylık elektrik faturalarının toplu olarak kesilmesini eleştirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allah'tan korkun. O faturaları silin" ifadelerini kullandı. 

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