CHP’de kongre takvimi belli oldu

CHP’nin bugün düzenlenen MYK’sında alınan ‘hızlı kongre’ kararının takvimi belli oldu. Buna kongre süreci bugün başlayacak ve 15 Ekim Pazar günü sona erecek. Büyük kurultaysa yine parti meclisinin belirleyeceği takvimde yapılacak.

CHP’de kongre takvimi belli oldu

CHP, bugün düzenlenen MYK'nın ardından kongre takvimini belirledi. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak bugün yaptığı açıklama ile kongre takviminin işletileceğini duyurmuştu. Öztrak’ın açıklamasının ardından kongre takvimi netleşti.

Diken'den Altan Sancar'ın aktardığına göre bugün üyelik adreslerinin, adrese dayalı nüfus kayıtları esas alınarak oluşan seçmen kütük bilgilerine göre güncellenmesi işlemlerinin başlamasıyla başlayacak süre. 15 Ekim Pazar günü yapılacak son il kongresiyle tamamlanacak. Ardından CHP parti meclisi toplanarak büyük kurultayın gününe karar verecek.

CHP’nin kongre takvimi şöyle işleyecek:

 CHP’de kongre takvimi belli oldu - Resim : 1

CHP’de kongre takvimi belli oldu - Resim : 2

CHP’de kongre takvimi belli oldu - Resim : 3

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