Erdoğan’ın afişine bıyık yapan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Mersin’de bir lise öğrencisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık yaptığı, afişe küfürlü ifadeler yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. 16 yaşındaki çocuk tutuklanarak cezaevine konuldu.

Birgün gazetesinden Abidin Yağmur'un haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişleri şehrin farklı noktalarına asıldı.

Mersin’de yaşayan ve bir meslek lisesinde eğitim alan 16 yaşındaki bir çocuk, bu afişlerden birindeki Erdoğan fotoğrafına tükenmez kalemle Hitler bıyığı çizdi.

Kamera kayıtlarını izleyerek çocuğun kimliğini tespit eden polis ekipleri çocuğun evine gitti ve gözaltına alındı. Çocuk Şube’de ifadesi alınan 16 yaşındaki çocuk, afişe bıyık yaptığını ancak afişin farklı noktalarındaki küfürlü içerikleri kendisinin yazmadığını söyledi.

Çocuk Şubedeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen çocuk, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi.