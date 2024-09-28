Kılıçdaroğlu'na 'Ayyaş' Demişti... O AKP'li İsme Bir İhale Daha!

6 Şubat depremlerinin ardından TOKİ tarafından yapımına başlanan bir deprem konutu ihalesi daha tanıdığa gitti. Adıyaman’daki 384.4 milyon liralık konut ve dükkan inşaatı ihalesini, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na 'ayyaş' diyen Yüksel Kaçak’ın şirketi kazandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; TOKİ’nin Adıyaman ili Samsat İlçesi, Yeni Samsat Mahallesi 125 konut ve 4 adet dükkan inşaatı ihalesi kamu ihalelerinde “istenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen Pazarlık 21 B usulüyle 2 Eylül’de yapıldı. İhaleye 7 firma katılırken, 210 günde bitirilmesi planlanan inşaatın yapımını Seler Taahhüt Yapı İnşaat Şirketi kazandı. Şirketle 19 Eylül’de 384 milyon 452 bin TL’lik sözleşme yapıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA 'AYYAŞ' DEMİŞTİ

Şirketin sahibi Yüksel Kaçak, 2015 yılındaki 1 Kasım seçimlerinde AKP’ye oy çağrısı yapmış, 2017’deki şaibeli Anayasa referandumu öncesi de eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı ile AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşıp, “Neden mi evet diyeceğiz? Ayyaş bir lider değil, dinini yaşayan bir lider istediğimiz için” diye yazmıştı.

ADANA'DAKİ İHALEYİ DE KAZANMIŞTI

TOKİ’nin Adana Tufanbeyli’deki 214 konut inşaatının 514 milyon TL’lik ihalesinin de kazananı temmuz ayında Seler İnşaat şirketi olmuştu. 2023 yılından bu yana Seler Taahhüt Firması yaklaşık 2 milyar TL’lik kamu ihalesi kazandı.

Kaynak: Sözcü