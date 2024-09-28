Bosna Hersek'te Fidye İçin Kaçırılmıştı; Deniz Eliş Türkiye'ye Getirildi

İtalya'ya iltica etmek amacıyla Gaziantep’ten Bosna-Hersek’e giden Eliş, kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılmıştı. Afgan olduğu iddia edilen grup tarafından alıkonulduğu belirtilen Eliş için, ailesinden önce bin euro, bu paranın gönderilmesinin ardından 10 bin euro daha fidye talep edilmişti.

Eliş’in ailesine, Eliş’e ait olduğu iddia edilen birkaç ses kaydı gönderilmişti. Eliş’in ailesinin bin avroyu gönderdiği banka hesabının ise bir Türkiye bankasına ait olduğu, hesabın sahibinin ise Hedayetullah Quazızada isimli bir yabancıya ait olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Melih Meriç, Eliş’in ailesiyle bir araya gelmişti. Melih Meriç, oğulları Deniz Eliş’ten haber alamayan aileyle yaptığı görüşme sonrası yetkililere çağrıda bulunmuştu.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Önceki gün Dışişleri Bakanlığı, Deniz Eliş'e ulaşıldığını, Eliş'in Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'ne intikalinin sağlanmakta olduğunu ve konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Saraybosna Büyükelçiliği ve Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiğini açıklamıştı.

TÜRKİYE'YE GELDİ

Deniz Eliş'in Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. İstanbul'dan tarifeli uçakla Gaziantep Havalimanı'na inen Eliş'i ailesi, yakınları ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç karşıladı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesine ve sevdiklerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Eliş, "Çok mutluyum şu an. Allah kimseye yaşatmasın. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Milletvekili Meriç ise Eliş'in ailesine kavuştuğundan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Büyükelçimize, başkonsolosluğumuza, ilgilenen tüm Dışişleri Bakanlığına, aile ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA