Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş'ten Ortak Açıklama: Bu Dava Kim Vurduya Giderse Ülke Kaybeder

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş açıklamalarda bulundu. Ayşe Ateş, cinayetin siyasi ayağının gizlenmeye çalıştığını vurgulayarak, "Devletin adil yüzüyle karşılaşacaklar. Bir set çekmişler o setin arkasına geçilmesin istiyorlar. Bu cinayetin siyasi ayağı ortaya çıkmasın istiyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada, tüm vatandaşları Ayşe Ateş'i destek olmaya çağırdı.

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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş'ten Ortak Açıklama: Bu Dava Kim Vurduya Giderse Ülke Kaybeder - Resim : 1

Ayşe Ateş, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, cinayetin siyasi ayağının gizlenmeye çalışıldığının altını çizerek, "Burada bu görülen tablo içler acısı. Yargılanan ne yargılanan kim ben bunu gerçekten anlamış değilim. Kurulan kumpas bunların başına geçirilecek. Devletin adil yüzüyle karşılaşacaklar. Bir set çekmişler o setin arkasına geçilmesin istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu ise açıklamasında, "Hiç kimse endişe etmesin bu davada adaleti gerçekleştirinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder, demokrasi kaybeder, adalet kaybeder, hepimiz kaybeder" diye konuştu.

Ayşe Ateş’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir buçuk yıldır beklediğimiz mahkeme nihayet başladı. Büyük bir kumpas tiyatrosu sergileniyor. BU siyasi adi bir cinayeti davasına dönüştürmeye çalışıyorlar. Hepimizin şahitlik ettiği gibi Ülkü Ocakları taraftarlarının, yer yer MHP MYK üyelerinin ve genel başkan yardımcılarının söylemleriyle birebir örtüşen ifadeler veriyor bu suçlular.

Burada bu görülen tablo içler acısı. Yargılanan ne yargılanan kim ben bunu gerçekten anlamış değilim. Kurulan kumpas bunların başına geçirilecek. Devletin adil yüzüyle karşılaşacaklar. Bir set çekmişler o setin arkasına geçilmesin istiyorlar. Bu cinayetin siyasi ayağı ortaya çıkmasın istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar kumpas kurarlarsa kursunlar, kurdukları her oyun her alçaklık onların başına geçecek.

Bugünkü tavır da dünkü tavır da davanın üzerindeki siyasi baskının ve karanlığın bir göstergesi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Adalet arayan, mağdur bir kadını dinlediniz. Elini kaybeden bir anneyi dinlediniz. Mahkeme salonunda olay sanki siyasi bir olay değil adli bir olaymış gibi algı yürütülmek isteniyor. Olay açık ve net ifade edelim. Olay siyasidir. Cinayet siyasi bir cinayettir.

Bir annenin bir eşin adalet istemesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama sonunda gördüğümüz birbirleriyle anlaşan neleri konuşacaklarını önceden konuşan bir yapıyla bir anlayışla karşı karşıyayız. Hiç kimse endişe etmesin bu davada adaleti gerçekleştirinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder, demokrasi kaybeder, adalet kaybeder, hepimiz kaybeder.

Hangi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımı adalet konusunda duyarlılığa davet ediyorum. Ayşe Ateş’in davası 83 milyonun davasıdır. Bu dava bir adalet davasıdır.

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