Kibar Feyzo, barista kursunu bitirdi

GERÇEK GÜNDEM- Son dönemde pazar payı artan kahve sektörü için barista yetiştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’ndan eğitim alanlar arasına BJK ve Türk futbolunun efsanelerinden gol kralı Feyyaz Uçar da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın barista kursuna sadece meslek sahibi olmak isteyen gençler değil, kendi işyerini açmayı hedefleyen girişimci adayları da ilgi gösteriyor. 59 yaşındaki “Kibar Feyzo” lakaplı Türk futbolunun efsanelerinden, "Metin-Ali-Feyyaz"ın "Feyyaz"ı Feyyaz Uçar da barista kursundan mezun oldu. Gol kralı, yakında 10 yıldır yerleştikleri Urla'da eşinin açacağı dükkanda kahve yapmaya hazırlanıyor.

10 yıldır Urla’da yaşadığını artık İzmirli olduğunu dile getiren efsane futbolcu Feyyaz Uçar, “Yakın bir zamanda Urla’da eşim bir işletme açacak. Ona yardımcı olmak adına eşimin önerisiyle bu işe merak sardım. ‘Mutlaka kahve servisimiz olacak, sen de bana yardım edersin’ dedi. Burayı tercih etmemin sebebi, kapsamlı ve güzel bir çalışma örneği veriliyor. Hocalarımız her konuda bize çok yardımcı oldu. Ben bu kadar ayrıntılara dikkat edilen bir çalışma görmedim. Her gün her dakika hocalarımız bize yeni bir şeyler öğretmeye çalıştılar” dedi.