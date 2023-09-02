Milli voleybolcu Vargas'ın hayrına simit dağıttı

Kütahya'da bir simit fırınında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmesinin ardından hayır için simit dağıtıldı.

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Milli voleybolcu Vargas'ın hayrına simit dağıttı

Kütahya Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren simit fırınının işletmecisi Emrah Yeşil ile çalışanları, yarı finalde İtalya'yı 3-2 yenerek finalde Sırbistan'ın rakibi olan millilerin başarısını simit dağıtarak kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyunculardan Melissa Vargas'ın posterinin asıldığı fırından yüzlerce kişiye simit ikramında bulunuldu.

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