AKP Şanlıurfa İl Başkanının oğlu silahlı saldırıya uğradı

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Mücahid Delioğlu, bugün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

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AKP Şanlıurfa İl Başkanının oğlu silahlı saldırıya uğradı

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Mücahid Delioğlu, bu akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kafenin önünde silahlı saldırıya uğradı.

AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun oğlu Judo Federasyonu Teknik Kurul üyesi ve aynı zamanda Judo Şanlıurfa Temsilcisi olan Mücahid Delioğlu'na yapılan saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Delioğlu ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Delioğlu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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