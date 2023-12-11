KESK'ten Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motokurye ölümüne neden olduğu kazayla ilgili açıklama

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı elçilik otomobili, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde motokurye Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Zanlı Mohammed Hassan Shekh Mohamud, kazanın ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış bu da kamuoyunun tepkisine yol açmıştı. Yunus Emre Göçer'in yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak bu arada zanlı Mohammed Hassan Shekh Mohamud yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

"ADALETİN AYAKLAR ALTINA ALINDIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİR"

KESK, bugün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda olayın takipçisi olacaklarını duyurdu. KESK'in açıklamasında şunlara yer verildi:

"Geçtiğimiz gün Yunus Emre Göçer’in, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu tarafından trafik kazasında öldürülmesi ve sonrasında katilin serbest bırakılıp yurt dışına kaçması adaletin ayaklar altına alındığını, hukukun iktidar erkine/güçlülere/sermaye sahiplerine farklı olarak işletildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bizler bu hukuksuzluğu ve cezasızlık politikasını, 10 Ekim katliamında, faali meçhul cinayetlerde, Sivas’ta, Maraş’ta, Çorum’da, Roboski’de, depremlerde hayatını kaybeden onbinlerce yurttaşımızın akıbetinde, Cumartesi İnsanları'nda, barış annelerinde, Çorlu tren kazasında; maden ocaklarında, inşaatlarda, tarımda, fabrikalarda güvencesiz koşullarda çalıştırılan ve iş kazası denilerek iş cinayetlerinde öldürülen binlerce emekçinin davalarında yaşadık. Bu davaların aydınlatılmaması ne yazık ki yeni katliamlara yol vermekte, hukuk ortadan kalkmakta, adalet tesis edilememektedir. Emek, barış, demokrasi, adalet, hak ve özgürlükler mücadelesini sürdüren Konfederasyonumuz KESK bu katliamların/cinayetlerin failleri bulunup gerçek adalet sağlanıncaya kadar bu davanın takipçisi olacaktır."