Fotoğrafların Filistin göndermeli olduğu iddia edilmişti: Zara konuya ilişkin açıklama yaptı

Zara isimli İspanyol giyim markası, son reklam kampanyasında kullanılan fotoğrafların Filistin göndermesi içerdiğine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Zara Atelier adı verilen kampanyada yer alan fotoğraflar Filistin’de yaşanan insanlık dramını andırdığı için kamuoyundan büyük tepki çekerken, firma daha sonra bu fotoğrafları kaldırdı.

Zara’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bir sanatçının stüdyosunda bulunan yarım kalan heykellerin bir dizi görselinin bir parçasını oluşturan görsel, bazı müşterilerimizden olumsuz geri dönüşler aldığından, bu görseli kaldırmaya karar verdik. Niyetimiz kesinlikle bu olmadığından yanlış anlaşılma için özür dileriz. Zara, birçok coğrafya ve kültürden gelen, çok çeşitli sosyal, kültürel ifadelere veya inançlara sahip müşterileri ve çalışanları olan küresel bir markadır. Zara’nın hepsine derin bir saygısı bulunur. Hiçbir kasıt bulunmadan oluşan bu yanlış anlamalardan dolayı herkesten özür dileriz. Tüm paydaşlarımızı dinlemeye ve marka olarak gelişmek için sürekli çalışmaya kararlıyız."