Kene Bir Can Daha Aldı
Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
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Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan Ş.T. (57), 1 hafta önce vücuduna kene tutundu.
SEVK EDİLDİĞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ş.T. rahatsızlanınca Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ş.T., 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cenazesinin Killik köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA-İHA
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