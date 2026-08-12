Kene Bir Can Daha Aldı

Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan Ş.T. (57), 1 hafta önce vücuduna kene tutundu.

SEVK EDİLDİĞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ş.T. rahatsızlanınca Alaca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Ş.T., 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesinin Killik köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Kene Yozgat Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Son Güncelleme:
İstanbul İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı! Valilik Tarih Verdi İstanbul İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı! Valilik Tarih Verdi
1 Milyon Dolar Değerindeki Altın Buhar Oldu: Altınların Bulunması Gereken Kasadan İlaç ve Kitap Çıktı 1 Milyon Dolar Değerindeki Altın Buhar Oldu
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'den DEM Parti'ye Sert Tepki: 'Partimizi ve Hükümetimizi Hedef Alan İfadeleri Reddediyoruz' 'Utanç Verici Kayıt'
Maliye Harekete Geçti: Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor Motorine ÖTV Düzenlemesi Geliyor
Gizli Servis'ten Ankara'da Son Dakika Operasyonu! Trump' Uçak Değiştirdiği' Haberini Doğruladı Gizli Servis'ten Ankara'da Son Dakika Operasyonu! Trump' Uçak Değiştirdiği' Haberini Doğruladı
İstanbulluların Beklediği Haber Geldi: M7 Metro Hattında Seferler Ne Zaman Başlayacak? M7 Metro Hattında Geri Sayım
Meteorolojiden Yeni Uyarı: Hava Durumu Değişiyor, Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat ava Durumu Değişiyor, Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat