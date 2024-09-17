Kendisini Bıçaklayan Eski Eşinin 'Çocukları Göstermiyor' Şikayetiyle Hapse Girdi: 'Çocuklarımı Koruduğum İçin Ceza Alıyorum'

Ankara'da eski eşi Sinan Özçelik (41) tarafından çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Sinem T. (33), 11 ve 13 yaşındaki kızlarını eski eşine göstermediği gerekçesiyle hakkında verilen 3 günlük hapis cezasını çekmek için polise teslim olarak cezaevine girdi. Sinem T., dedelerine bıraktığı kızlarıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı.

Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., yaklaşık 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, geçen yıl 24 Ekim’de kızlarıyla görüştükten sonra onları teslim etmek için buluştuğu eski eşi Sinem T.'yi, çocuklarına iyi bakmadığı ve başka erkeklerle görüştüğünü iddia ederek bıçakladı. 7 bıçak darbesiyle ağır yaralan Sinem T, 10 gün yoğun bakımda kaldı ve tedaviyle sağlığına kavuştu. Tutuklanan Sinan Özçelik, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret', 'Tehdit' suçlarından yargılandığı Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmada olaydan 9 ay sonra tahliye edildi. Özçelik, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

'3 GÜN OKULA GİDEMEYECEKLER'

Bu arada Sinem T,'ye, eski eşinin şikayeti üzerine 11 ve 13 yaşındaki kızlarını göstermediği gerekçesiyle Ankara 30'uncu Aile Mahkemesi tarafından 3 günlük hapis cezası verildi. Sinem T.'nin, çocuklarını Gebze'ye ailesinin yanına tatile götürdüğü sırada eski eşinin şikayette bulunduğunu ileri sürerek yaptığı itiraz da 1'inci Aile Mahkemesi tarafından reddedildi. İtirazları kabul edilmeyen Sinem T., kızlarını kendi babası H.T.'nin yanına bırakıp, hapis cezasını çekmek üzere polise teslim oldu. Sinem T., çocukları ile vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. Sinem T., "Çocuklarımın gözü önünde bıçaklanıyorum, hem zulüm görüyorum hem hapse giriyorum. Karar buysa mecburen adalete uymak zorundayım. Çocuklarıma şimdi babam bakacak, 3 gün okula gidemeyecekler. Çocuklarım için üzgünüm, onlar mağdur olacak. 3 günlük hapis cezası gerçekten haksız yere verildi. Çünkü ben çocuklarımla birlikte mücadele eden, çocuklarıma bakan bir anneyim. Ben bir suç işlemedim. Kimsenin canını da acıtmadım, kimseye bir kötülük de yapmadım. Sicilim temiz. Bunu adalet saymıyorum. Çocuklarım okula da gidemeyecekler. Kendim için değil çocuklarım için çok üzülüyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMI KORUDUĞUM İÇİN CEZA ALIYORUM'

Polisin kendisini arayıp teslim olmazsa, gelip evden almak zorunda kalacaklarını söylediğini belirten Sinem T., "Adliyeye kendim teslim olmaya karar verdim. Çünkü çocuklarımın gözü önünde ben tutuklanıp, kelepçe takılıp gitmek istemedim. Çocuklarıma bu travmayı yaşatmak istemiyorum. Psikolojik olarak zaten yıllarca fazlasıyla travmalar yaşadık. Gözleri önünde bıçaklandım. Böyle bir caniye çocuk göstermediğim için, çocuklarımı koruduğum için ceza alıyorum. Ama çocuklarımı göstermeme gibi bir durumum yoktu. Ailemin yanına tatile götürmüştüm ve ondan da izin almıştım. Şimdi 3 gün boyunca çocuklarımı düşüneceğim; 'Acaba ne oldular, okullarından mı geri kalacaklar, ne yapacaklar, korkacaklar mı?' Aklımda tek şey benim evlatlarım. Çıktığımda inşallah bu günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı. Sinem T., çocuklarıyla vedalaştıktan sonra adliyede polise teslim olarak cezaevine girdi.

Öte yandan tutuklu sanık Sinan Özçelik'in Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. 13 Eylül'deki 4'üncü duruşmada sanık ve avukatının tahliye talebi mahkeme heyeti tarafından reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: DHA