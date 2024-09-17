Adile Naşit'in Meşhur 'Zilini' Çaldılar

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in Avcılar'daki heykelinde bulunan okul zili kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Avcılar Belediyesi zilin yenisinin yapılması için harekete geçti. İstanbul'da bulunamayan heykele uygun ölçü ve renkteki zil Amasya'da bulunarak yerine takıldı.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in 'Hababam Sınıfı' filmlerinde canlandırdığı 'Hafize Ana' karakteriyle özdeşleşen heykelin elindeki okul zili kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Merkez mahallesinde bulunan heykeldeki zilin yerine yenisinin takılmasını istedi. Ancak zilin heykelle renk ve ölçü açısından uyumlu örneği İstanbul'da bulunamadı. Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı'ndaki heykelden çalınan zilin temin edilmesi için çalışmalara başlandı. Amasya'daki bir ustaya yaptırılan okul zili, Avcılar'daki heykelin eline yerleştirildi.

‘HALKLA BULUŞMASINI SAĞLIYORUZ’

Konuyla ilgili konuşan Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gülşen, “Geçtiğimiz günlerde sanat parkımız içerisinde Türk sinemasının efsane isimlerinden Adile Naşit'e ait olan heykelimizde bir olumsuzluk yaşandığını tespit ettik. Hızlı bir şekilde zarar gören zilin yeniden temin edilerek ait olduğu yerde tekrardan halkla buluşmasını sağlıyoruz” dedi. Yeni zili heykele takan Yusuf Biçer ise Amasya'dan özel olarak İstanbul'a geldi. Biçer, 'Adile annemizin zilini çalmışlar, beni de aradılar. İstanbul'da bulamadılar, Amasya'da buldum getirdim. Zili, Adile annemizin eline yine taktık. Güzel de oldu' diye konuştu. Biçer yeni zili taktıktan sonra Adile Naşit heykeliyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: DHA