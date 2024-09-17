Hobi Olarak Başladı, Hayatı Değişti: Paraya Para Demiyor

Hem çocuklarının masraflarını karşılamak hem de kendi ayakları üzerinde durmak için 27 yıl önce nakış kurslarına katılan Demir, el emeği ürünlerini satmaya başladı. Zamanla ilgi gören ürünleri sayesinde kendi iş yerini açan Demir, “Bu meslekle evimizin geçimini sağladım, iki çocuğumu mühendis olarak yetiştirdim” diye konuştu.

1997 yılında astım hastası oğluyla daha fazla ilgilenmek için memuriyetten ayrılan Yüksel Demir, boşandıktan sonra çocuklarının eğitim ve sağlık masraflarına katkıda bulunmak amacıyla nakış kurslarına katıldı. Kazandığı becerilerle ürettiği el işlerini satarak geçimini sağlamaya başlayan Demir, 2003 yılında kendi atölyesini açtı. El emeği ürünleri büyük ilgi görünce işini büyüttü.

El sanatlarında gösterdiği başarıyla dikkati çeken Yüksel Demir, geleneksel nakış motiflerini modern tekniklerle birleştirerek hem gençlerin hem de yetişkinlerin beğenisini kazandı. Osmanlı ve Türk motifleri ile geometrik desenleri işlediği ürünler, hem çeyizlerde hem de tekstil sektöründe geniş bir yelpazede kullanılıyor. Demir, "Havlu, bornoz, peçete ve Amerikan servislerine isim ve amblemler işleyerek nakışa farklı bir boyut kazandırdık" dedi.

Yüksel Demir, nakıştan elde ettiği kazançla iki oğlunu da bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümlerinde okuttu. Mesleğine minnettar olduğunu belirten Demir, "Evimizin geçimini nakışla sağladım. Hem işimi büyüttüm hem de çocuklarımın eğitimine destek oldum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, el işinin teknolojiyle birleşmesinin sonuçlarının daha verimli olduğunu ve yeni neslin modernize edilmiş nakışları tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Demir, iş hayatına atılmak isteyenlere, mesleklerine sahip çıkmaları ve yaptıkları işte en iyiyi hedeflemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA