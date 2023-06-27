Kendilerini MİT mensubu olarak tanıttılar: 75 yaşındaki kadını dolandırdılar

İstanbul’da yaşayan 75 yaşındaki Fatma Hırçın, telefonda kendini MİT elemanı olarak tanıtan kişilerce 165 bin lira dolandırıldı.

Telefondaki kişinin kendisi ve çocukları dahil olmak üzere bütün kimlik bilgilerini aktardığını, dolayısıyla bu bilgilerin ancak poliste olabileceğini düşündüğü için söylenen talimatları yerine getirdiğini belirtti.

ŞÜPHELİLER TÜM KİMLİK BİLGİLERİNİ SÖYLEDİ

Gazete Duvar'dan Meral Candan'ın haberine göre, geçen haftalarda 85 milyon kişinin e-Devlet verilerinin bir internet sitesinde yayınladığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken bu verilerin nasıl ve kimler tarafından ele geçilerek paylaşıldığı henüz bilinmiyor.

Ancak bu verilerin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi halinde neler olabileceğine dair, İstanbul'da yaşayan 75 yaşındaki Fatma Hırçın’ın başına gelenler önemli bir örek sunuyor.

Hırçın, 16 Haziran Cuma günü öğleden sonra tanımadığı bir numara tarafından arandı. Karşıdaki kişi MİT mensubu olarak kendini tanıttı. Tekirdağ'da yaşayan 0ğlunun, karakola götürüldüğü ve kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmek üzere olduğu iddia edildi. Bu sırada Hırçın’ı ikna etmek için kendisinin, çocuklarının kimlik bilgileri aktarıldı. Hatta üzerine kayıtlı tapu bilgileri verildi. Bundan sonrasını Hırçın şöyle anlattı: “Bu bilgilerin sadece poliste olabileceğini düşünüp inandım. Hiç şüphelenmedim. Sürekli bana ‘telefonu kapatma, başka birine haber verme yoksa oğlunun başına kötü şeyler gelir, polis olarak biz bir şey yapamayız’ diyorlardı. Ben de ne dedilerse yaptım.”

TELEFONDA OĞLUNUN SESİ DİNLETİLDİ

Hırçın, telefonda oğlunun sesinin dinletildiğini de sözlerine ekledi. Bu noktadan sonra daha da panik olduğunu, dedikleri gibi kimseyi aramadığını ve verdikleri talimatları yerine getirdiğini belirtti. Sözde MİT mensubu kişinin, Hırçın’ın oğlunun karakoldan kurtarılması için verdiği talimatlar sırasıyla evdeki altınları kuyumcuda bozdurmak, bankadaki paralarını çekmek ve tüm parayı eve getirip fotoları onlara iletmek... Paranın evde hazır olduğundan emin olan kişiler, polis olduğunu iddia ettikleri bir kişiyi eve gönderdi. Hırçın’ın söylediğine göre, telefonda adres vermesine gerek kalmadı çünkü onlar zaten yaşadığı evin adresini biliyordu.

Hırçın yaşananlarla ilgili şöyle devam etti: “Polis olduğunu söyleyen biri eve geldi. Ben paraları evde bir yere koymuştum. Evde dinleme cihazı olduğunu, araması gerektiğini söyledi. Her şey birkaç dakika içinde oldu. Sonra evden çıkıp gitti.”

Hırçın, dolandırıldığını ertesi gün anlamış. Oğlu ile birlikte hemen karakola gidip ifade vermişler, konuyla ilgili şikayetlerini yapmışlar.

Telefonda oğlunun sesinin dinletilmesiyle ilgili Hırçın şu bilgileri verdi: “Oğlumla konuşunca anladık ki, bir gün önce oğlum tanımadığı bir numara tarafından aranmış. Adını söyleyip ‘siz misiniz’ diye sormuşlar. Oğlum da ‘evet’ deyip adını söylemiş. Sonra hiçbir şey demeyip telefonu kapatmışlar. Bana da konuşmanın bu kısmı dinletildi. Oğlumun başı belada sandım.”

Hırçın, yaşadıkları karşısında şaşkın. Tüm hayatı boyunca biriktirdiği parasını kaybettiğini belirten Hırçın’a, geçtiğimiz günlerde yaşanan e-Devlet şifrelerinin çalınması haberlerini duyup duymadığını sorduk. Hırçın da konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını ifade etti.