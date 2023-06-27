Kendisini araca kilitleyen TIR sürücüsü polise zor anlar yaşattı

Uşak’ta kentin farklı noktalarında otomobillere çarparak kaçan alkollü TIR sürücüsü, ekiplerin kontrollü müdahalesiyle gözaltına alındı. Alkollü sürücüye yaklaşık 15 bin TL para cezası kesilirken ehliyetine de 8 ay el konuldu.

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Kendisini araca kilitleyen TIR sürücüsü polise zor anlar yaşattı

Edinilen bilgilere göre Uşak’ta 64 ABJ 477 plakalı TIR'ın kentte farklı noktalarda araçlara çarparak kaçtığı, kırmızı ışıklarda da yüksek hızda geçerek trafiği riske attığı ihbarı sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti.

Yol üzerindeki araçlara çarparak ilerleyen TIR, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanılan kovalamaca sonucunda kaçacak yeri kalmayan TIR sürücüsü, Uşak - Denizli kara yolu üzerinde kendisini tıra kilitledi.

Ekiplerin konuşması sonrasında TIR'dan inmeyen sürücü, itfaiye ekiplerinin kapıyı açmak amaçlı yaptıkları müdahale sonrasında araçtan inerek teslim oldu.

Yapılan alkol kontrolünde 1.34 promil alkolü çıkan sürücü ekiplerce gözaltına alınırken ehliyetine de 8 ay el konulduğu öğrenildi.

Ayrıca yüksek alkol nedeniyle kendisini kaybeden sürücü, kendisini çeken muhabirlere de hakaretlerde bulundu.

Kaynak: İHA

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