Keçiören'deki zehirlenmeye ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi

Böcek ilacından zehirlenen anne ile kızının Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı, cenazeler yakınlarına teslim edildi.

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Keçiören'deki zehirlenmeye ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

İlçedeki bir apartmanda dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin ise etkilendiği böcek ilacından zehirlenme olayına yönelik 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, diğer 2'si adliyeye götürüldü.

ANNE VE KIZIN OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada vefat eden anne ile kızının Adli Tıp kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Babaları da zehirlendiği için hastanede tedavi edilen 2 kişinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Keçiören'de ilçesinde dün bir apartmanda ikamet eden ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzere adrese sağlık ekipleri yönlendirilmişti.

2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, polis, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerinin çalışmaları sonrası, zehirlenme belirtisi gösteren 1'i ağır 10 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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