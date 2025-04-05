Kazada Yaralanan Yaşlı Kadından Acı Haber

Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında, Mustafa Demir'in (48) kullandığı 37 SE 422 plakalı araç refüjdeki beton menfeze çarptı.

Kazada sürücü ve yolcular Muzaffer (67) ile Şefika Demir (65) yaralanırken, ağır yaralı olan Şefika Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA