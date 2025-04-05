Kazada Yaralanan Yaşlı Kadından Acı Haber

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak beton menfeze çarpması sonucu yaşanan kazada, ağır yaralanan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.

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Kazada Yaralanan Yaşlı Kadından Acı Haber

Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında, Mustafa Demir'in (48) kullandığı 37 SE 422 plakalı araç refüjdeki beton menfeze çarptı.

Kazada sürücü ve yolcular Muzaffer (67) ile Şefika Demir (65) yaralanırken, ağır yaralı olan Şefika Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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