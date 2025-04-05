Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı: Saat Verdiler

Ankara’da etkili olan sağanak yağışla kent sular altında kalırken, Ankara Valiliği konuya ilişkin bir açıklama daha yayımladı. Valiliğin açıklamasında, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Ankara Valiliği’nin sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 4 saatlik periyotta Ankara il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır"

Kuvvetli yağışın, saat 15.00 ile 19.00 arasında etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Kaynak: DHA