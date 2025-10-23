Kayyıma Gerekçe Olmuştu: Ahmet Türk Beraat Etti

DEM Partili Ahmet Türk, “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı ve ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına gerekçe gösterilen davada 'Suçun unsurlarının oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etti.

Kayyıma Gerekçe Olmuştu: Ahmet Türk Beraat Etti
DEM Partili Ahmet Türk’ün 28 Mart 2011'de Siirt’te yaptığı, "Biz biliyoruz, binler özgürlük mücadelesi için kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yaşamlarından vazgeçtiler. Bu mücadele bugün gün be gün daha da genişliyor ve gün be gün bu mücadele özgürlük yürüyüşü oluyor. Bugün bütün Kürdistan’ın şehirleri için, Kürdistan’ın köyleri için, Kürdistan’ın ilçeleri için halk ayaktadır. Kahraman şehitler için bugün burada toplanmışlar" açıklaması nedeniyle 2022 yılında 'Örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla dava açılmıştı.

MAHKEME 'BERAAT' DEDİ

Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Türk’ün açıklamasının “İfade özgürlüğü kapsamında olduğu” değerlendirmesinde bulundu ve “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.

KAYYIM GEREKÇESİ İDİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım 2024 tarihinde üçüncü defa kayyım atanmasına gerekçe olarak İçişleri Bakanlığı, Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Türk’ün yargılandığı söz konusu dava dosyasını gerekçe göstermişti.

Ahmet Türk'ten Kritik 'Süreç' ve Suriye Mesajı!Ahmet Türk'ten Kritik 'Süreç' ve Suriye Mesajı!Siyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ahmet Türk DEM Parti
