Tehdit Skandalında İlk Karşılaşma! Yenidoğan Çetesi Davasında Tansiyon Yükseldi! Savcı Yavuz Engin O Sözlere Dayanamadı

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 13 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Mustafa Kemal Zengin’in “Savcı kumpas kurdu” sözleri üzerine duruşma salonunda tansiyon yükseldi, Savcı Engin “Devlet kumpas kurmaz, haddini bil” diyerek sert tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
İstanbul’da “Yenidoğan Çetesi” soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 13 sanık, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi ve sırasında tansiyon yükselirken, savcının tepkisi salonda gergin anlara neden oldu.

13 SANIK HAKİM KARŞISINDA

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında yargılanan sanıklar arasında, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit ettiği iddia edilen Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar ve diğer 11 sanık yer aldı. Sanıklar, “suç örgütü kurmak,” “kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs” ve “yargıyı etkilemeye çalışma” suçlarından yargılanıyor.

“SAVCI KUMPAS KURDU” SÖZÜYLE ORTALIK KARIŞTI

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre, duruşma öncesinde sanıklar ile mağdur taraf arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Ancak asıl gerginlik, sanık Mustafa Kemal Zengin’in savunması sırasında çıktı. Zengin’in, “Savcı kumpas kurdu” ifadesini kullanması üzerine mahkeme salonunda tansiyon bir anda yükseldi.

SAVCIDAN SERT TEPKİ: “DEVLET KUMPAS KURMAZ!

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sanığın sözlerine sert tepki göstererek, “Devlet kumpas kurmaz, haddini bil!” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti olayın ardından tarafları sakinleştirmek için duruşmaya kısa bir ara verdi. Yenidoğan Çetesi davasında yargılama süreci sürerken, savcıya yönelik tehdit iddialarıyla ilgili dosyanın önümüzdeki duruşmalarda detaylandırılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

