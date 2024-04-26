Kayyım Naci İnci'nin ABD'deki polis şiddetine karşı 'akademik özgürlük' istemesine tepki: Ne kadar ikiyüzlüce, kendinizden utanmalısınız

ABD'de dün birçok üniversitede İsrail'in Filistin'e yönelik katliamları ve ABD'nin İsrail'e olan desteği protesto edildi.

Protestolarda pek çok öğrenci işkence ile gözaltına alındı, hatta bazı akademisyenler de alıkonuldu.

Emory Üniversitesi'nin Felsefe Bölüm Başkanı'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi'ni kayyım rektörü Naci İnci, X hesabından paylaşım yaptı.

İnci, "Emory Felsefe Bölüm Başkanı'nın tutuklanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu rahatsız edici olay, akademik özgürlüğün durumu hakkında ciddi endişeler uyandırmakla kalmayıp, saygın akademik kurumların itibarına da gölge düşürmektedir. Gazze'deki vahşete karşı barışçıl seslerini yükselten akademik camia ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

'KENDİNİZDEN UTANMALISINIZ'

Boğaziçi'nde öğrenci protestolarına müdahale eden, akademisyenlere ve öğrencilere yönelik yaptığı uygulamaları ile tepki çeken İnci'nin bu paylaşımı, birçok kişi tarafından tepkiye karşılandı.

Gazeteci Zafer Arapkirli, İnci'ye “Bı̇z de derı̇n üzüntü ı̇çı̇ndeyı̇z. Sayın (Bekçi) İnci. Hem kendi akademisyenlerinize baskı yapıp hem de başkalarının aynı şeyi yapmasını protesto etmek ne kadar ikiyüzlüce. Kendinizden utanmalısınız” diyerek yanıt verdi.

WE ARE DEEPLY SADDENED TOO...



Mr. (The Caretaker) İnci.

How hypocritical it is to oppress your own academicians and protest other people doing the same.



You must be ashamed of yourself. https://t.co/tGpE4coQf9 — Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) April 26, 2024

"Şu pişkinliğe bakar mısınız?" diyerek İnci'ye serzenişte bulunan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, şunları söyledi:

"Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü Naci İnci ABD’deki 'akademik özgürlüğün durumundan derin kaygı duyduğunu' açıklamış. Adeta şaka gibi… Naci İnci akademik özgürlüğe hakikaten değer veriyorsa, önce üniversitesindeki hocalara, öğrencilere yaptığı baskılardan ve usulsüz uygulamalarından ötürü özür dileyerek işe başlayabilir. Ardından, hiç vakit geçirmeden, 'görevden affını' istemelidir."

BOĞAZİÇİ'NDE NE OLMUŞTU?

2021 yılında Melih Bulu’nun atama kararıyla uzun soluklu bir ‘kayyım rektör istemiyoruz’ eylemlerinin sürdüğü, şimdilerde ise Bulu yerine atanan Naci İnci’ye yönelik tepkilerin olduğu Boğaziçi Üniversitesi, akademik özgürlükleri kısıtlanmasıyla gündeme geliyor.

Columbia'da başlayan ve ABD üniversitelerine yayılan Filistin'e destek eylemleri ile ilgili başta İstanbul Üniversitesi, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi olmak üzere pek çok üniversiteden paylaşımlar yapıldı.

Fakülteler arası geçiş yasaklarının olduğu, bahar şenliklerinin yapılmadığı ve en ufak öğrenci eyleminde polisin müdahale etmesini isteyen üniversite yönetimlerinin destek paylaşımı yapması, başta öğrenciler, akademisyenler ve siyasetçiler tarafından "ikircikli" bir tavır olarak yorumlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem