AKP'den "Oscar'lık" performansa uyarı! Kendini yere atarak "imdat polis" diyen İbrahim Efe hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine Şehir Hastanesi bağlantı yolunda iyileştirme, aydınlatma ve merdiven çalışması yapmıştı.

Vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hafta sonu aynı yolda asfalt çalışması planlandı. Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve ekibi, bu sabah ön hazırlık için gittikleri İzmit Belediyesi’nin sorumluluk alanı olan yolda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alana alınmadı ve fiziki müdahaleye uğradı. Olaylar sırasında itiş kakış ve arbede yaşanmıştı.

Olay yerini incelemeyen giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet’in yanına gelen İzmit'in AKP'li Meclis üyesi İbrahim Efe kendini durduk yere yerlere attı ve “imdat polis” diye bağırmıştı.

Ufak bir temasa karşılık kendini yeri atıp bağıran İbrahim Efe'nin düşüşü için "Oscar'lık" performans yorumu yapılmıştı.

Efe gelen tepkiler sonrası, "Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm" diyerek özür dilemişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Efe hakkında disiplin soruşturması başlattıklarını açıkladı.

Talus şu ifadelere yer verdi;

"İzmit’te dün yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öncelikle olayda darp alan tüm işçilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz. Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Gerçek Gündem