Kayseri'de Çelik Atölyesinde Patlama! 3 Kişi Ölümden Döndü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çelik eşya üretim tesisinde boya kazanındaki gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Atölye maddi hasar alırken, patlamada 3 kişi yaralandı.

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Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 6385. Sokak'ta çelik eşya üretim atölyesinde boya kazanındaki gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi.

Kayseri'de Çelik Atölyesinde Patlama! 3 Kişi Ölümden Döndü - Resim : 1

3 KİŞİ YARALANDI

Patlamada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. İki katlı atölyede patlamanın ardından geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'de Çelik Atölyesinde Patlama! 3 Kişi Ölümden Döndü - Resim : 2

Kaynak: İHA

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