Otoparktaki Cinayette Sır Perdesi Kalktı

Büyükçekmece'de bir apartmanın otoparkında başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Bora Engin (42) cinayetini apartman yöneticisi Mehmet N.O.'nun işlediği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin evinde kardeşinin üzerine ruhsatlı 2 tabanca ve 1 av tüfeği bulundu.

Olayın apartmanda daha önceden yaşanan gürültü kavgası nedeniyle Engin ile Mehmet N.O. arasındaki husumetten kaynaklandığı belirlendi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan yönetici Mehmet N.O.'nun otoparktan aracıyla ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

CESET OTOPARKTA BULUNDU

Olay, Büyükçekmece, Fatih Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'nde önceki gün meydana geldi. 4 katlı binanın 1. katında yaşanan Bora Engin’in cesedi apartmana ait otoparkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede Engin’in tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlerken soruşturma başlatıldı.

'GÜRÜLTÜ YAPIYOR' ŞİKAYETİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Bora Engin’in bir süre önce apartmanda yaşayan komşuları tarafından gürültü yaptığı için polise şikayet edildiğini tespit etti. Şikayet sonrasında polis ekipleriyle Bora Engin’in dairesine giden yönetici Mehmet N.O.’nun uyarıları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı ancak aralarında bir husumet başladığı öğrenildi. Kendisini şikayet edenin Mehmet N.O. olduğunu düşünen Engin’in birkaç kez Mehmet N.O ve kardeşi S.O. ile tartıştığı bilgisine de ulaşıldı.

APARTMAN YÖNETİCİSİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bu gelişme üzerine apartman yöneticisi Mehmet N.O. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada kan bulaşmış ayakkabılarla kardeşi S.O.’ya ait ruhsatlı 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sorgulamada Mehmet N.O. suçlamaları kabul etmeyerek "Ben sesleri duyup aşağı indim. Ayakkabılarıma kan oradan bulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASI OLAYI ÇÖZDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede otoparktaki güvenlik kameralarının 1 yıl önce şüpheli Mehmet N.O. tarafından bozulduğu gerekçesiyle söktürüldüğünü belirledi. Ancak otoparkın giriş kısmını gören bir güvenlik kamera görüntüsü olayı çözdü. Görüntülerde öldürülen Bora Engin’in otoparka girmesinin ardından, sadece yönetici Mehmet N.O.’nun içeri girdiği görülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Mehmet N.O. cinayet suçlamasıyla Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

