İzmir'de Yol Çöktü, Otomobil Çukura Devrildi

İzmir'de sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Kiraz ilçesinde ise yol çöktü, seyir halindeki araç çukura düştü.

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Kiraz ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Umurlu Mahallesi'nde de seyir halindeki bir otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.

İzmir'de Yol Çöktü, Otomobil Çukura Devrildi - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Düştüğü noktada ters dönen ve hasar gören otomobil, çekici ile çukurdan çıkarıldı. Ekipler, yolun onarılması için çalışma başlattı.

İzmir'de Yol Çöktü, Otomobil Çukura Devrildi - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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