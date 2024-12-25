İzmir'de Yol Çöktü, Otomobil Çukura Devrildi

Kiraz ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Umurlu Mahallesi'nde de seyir halindeki bir otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Düştüğü noktada ters dönen ve hasar gören otomobil, çekici ile çukurdan çıkarıldı. Ekipler, yolun onarılması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA