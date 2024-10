Kayseri 7. Kitap Fuarı Kapılarını Kitapseverlere Araladı

Dünya Ticaret Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ”15 tane kütüphanesi olan bir belediyeyiz. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 6 bin metrekarelik yeni kütüphanemiz ile millet kütüphanelerimizden en güzellerinden bir tanesini de Kayseri'mizde hayata geçireceğiz. Bu sene itibarıyla 300 bin civarında kitapsever dostumuzun kütüphanelerimize üye olduklarını hatırlatarak, onlara yararlı olmak ve onlara gerekli destekleri sağlamak adına çalışmalar yapmak bizim için olmazsa olmaz. Ben bu fuarın oluşmasında katkısı olan tüm yazarlarımıza, yayınevlerine hem ‘hoş geldiniz' diyor hem de teşekkür ediyorum. Valimize ve kıymetli ekibine, milli eğitim camiamızın her birine ayrı ayrı teşekkür ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin çalışkan ve kıymetli ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. El ele ve gönül gönüle verince neler yapılacağını hep beraber görüyoruz. Geçen sene 6'ıncısını yaptığımız fuarda 1 milyonun üzerinde insanın kitaplarla buluştuğunu, yazarlarımızla söyleşi ve imza günlerinde buluştuğunu, yayınevleriyle tanışma imkanı bulduklarını buradan paylaşırken, bu yıl bu rekorun daha da üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Kayseri'miz değişiyor ve güzelleşiyor. Her gün ve her ay ayrı bir değişim yaşıyor. Geçtiğimiz hafta ‘Gastronomi Günleri' nedeniyle yüzbinlerce insan millet bahçesine doldu taştı. Hem yerel ürünlerimizi tanıttık hem Kayseri'mizde sosyal bir aktivite olarak değişik etkinliklere fırsat verdik hem de ticarete bir nebze canlılık sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA