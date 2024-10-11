Samsun'daki Silahlı Saldırganlar Tutuklandı

Samsun'da bir şahsı silahla yaralayan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun'daki Silahlı Saldırganlar Tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde 14 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.B., yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili F.K. ve G.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.K. ve G.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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