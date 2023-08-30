Kayıt dışı para skandalının yankıları sürüyor, Cumhuriyet'te bir istifa daha

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, köşe yazarlığı yaptığı Cumhuriyet gazetesinde yazılarına son verdiğini duyurdu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Ahmet Yavuz'un yazılarına son vermesine neden olan süreç ise e-ticaret yasası karşıtı haberlerin, kayıt dışı para karşılığında gazetede yayımlanmasıyla ilgili.

Yavuz, etik gerekçelerle gazeteden istifa eden gazetecilerin ardından Vakıf Başkanı Alev Coşkun ile görüşmüş, çikolata kutuları içindeki rüşvet iddialarını sormuştu.

Görüşmenin ayrıntılarını şahsi blog'unda kaleme alan Ahmet Yavuz, vakıf başkanı Alev Coşkun ile görüştüğünü ve Alev Coşkun'un "Aldık ama hataydı, iade ettik" sözlerini aktarmıştı.

Coşkun'un bu itirafının gazetenin saygın bir ismince yazılması, stratejilerini inkâr etme üzerine kuran yöneticileri zor durumda bırakmıştı.

Çikolata kutuları içinde para alınmasının yanı sıra çeşitli usülsüzlükleri yargı sürecine taşınan Alev Coşkun ve ekibi, "saldırgan tavırlar" sergilemeye başladı.

"KESİN BİR KANAATE VARAMAMIŞLARDIR"

Basın Konseyi de Cumhuriyet'te çikolata kutuları içinde para alınarak haber yapıldığını 2023- 27 dosya numaralı kararla kabul etmiş ve BKYK kararında şu ifadeler yer almıştı:

"Yukarıdaki temel tespitler ışığında yapılan incelemede, BKYK üyelerinin büyük çoğunluğu ortada bir para alışverişi olduğuna ikna olmuşlardır. Diğer bir deyişle, belirli konularda ve belirli şekilde haber yapılması için maddi menfaat teminini içeren bir anlaşmanın yapıldığına kanaat getirilmiştir. Bu paranın daha sonra iade edilip edilmediğini incelemek BKYK’nın görevi değildir, zaten etik ilkelere uygunluk denetimi açısından buna gerek de yoktur. Çünkü salt böyle bir paranın alınması (ve hatta salt böyle bir anlaşmanın yapılması bile) basın meslek etiği açısından kabul edilemez bir durumdur ve ciddi bir etik ihlaldir. Temel ilkeler ışığında, BKYK üyelerinin çoğunluğu, iddia edilen türden bir para alışverişinin vuku bulduğuna kanaat getirseler bile, şikâyet edilen Arif Kızılyalın’ın bu işe katılımı ve bu husustaki kusuru ve kastı konusunda kesin bir kanaate varamamışlardır."

Bugün Cumhuriyet yazarlarına bir veda mektubu gönderen emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, vakıf başkanı Alev Coşkun'un kendisine büyük bir nezaketsizlik yaptığını, kendisiyle yaptığı konuşmayı izinsiz yayımlamakla ve birilerinin adamı olarak konuşmaya gelmekle suçladığını aktardı.

Coşkun'un üslubuna sert tepki gösteren Yavuz şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Coşkun birilerinin gazına gelerek ortaya koyduğum etik tavrı kendi itibarını aşındırmak için planlanmış bir eylem olarak nitelendirmiş ve çok kaba bir tavırla uzattığım eli sıkmama nezaketsizliği göstermiş; hem söylediklerini inkar etmiş hem de kendisine gösterdiğim yukarda yer alan yazışmaları görmezden gelmiştir. Kendisinin yaşına, Cumhuriyet için verdiği emeğe, kitaplarına duyduğum saygı nedeniyle ağır bir karşılık vermek yerine artık Cumhuriyet’te yazmayacağımı belirttim.