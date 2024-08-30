Kayıp Narin’in Gözaltındaki Ağabeyi Serbest Bırakıldı
Diyarbakır'da 9 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in soruşturma kapsamında ağabeyi gözaltına alınmıştı. Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kayıp kızın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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