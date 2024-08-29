Göztepe-Fenerbahçe Maçı Sonrası Karar: İzmir'de İki Polis Müdürü Görevden Alındı
Göztepe-Fenerbahçe maçında sahaya giren Ali Koç’un yere düşürüldüğü olaylar nedeniyle İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı görevden alındı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, 51. dakikada deplasman tribününe alınmayan taraftarlarına destek olmak için sahaya inmişti.
Gürsel Aksel Stadyumu'nun Güney tribünü önünde yabancı maddelere maruz kalan Koç, Göztepeli bir görevli tarafından yere itilerek düşürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından mücadele hakemi Kadir Sağlam oyunu durdurdu ve Ali Koç korumaları eşliğinde protokol tribününe geri döndü.
MÜFETİŞ RAPORU ETKİLİ OLDU
Maçta yaşanan olaylar nedeniyle, İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevden alındı.