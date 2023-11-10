Kayıp iş insanının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kocaeli'de, 2 gündür kayıp olan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'ün (55) otomobili Gebze ilçesinde bulundu. Otomobilde kan izlerine rastlanırken, şahsın öldürüldüğü şüphesi üzerine 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayıp iş insanının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Körfez ilçesine bağlı Hereke Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından Nurhan Ör, 2 gün önce eve gitmeyince ailesi durumdan endişelenip polise kayıp başvurusunda bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polisin çalışması sonucu Nurhan Ör'ün otomobili bugün Gebze'de boş bir arazide bulundu. Otomobilde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ör'ün arkadaşı olan şüphelilerden biri, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ancak, Ör'ün cansız bedeni bulunamadı. Polis, Ör'ün cansız bedenini arıyor.

Kayıp iş insanının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Resim : 1

Kocaeli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "07.11.2023 günü İlimiz Gebze ilçesinde Nurhan Ör isimli şahsın kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şahsın tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönünde şüphelerin oluşması nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda konunun failleri olduğu değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alınarak geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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