Yeni rehber açıklandı: Türkiye'de 7 restoran daha Michelin Yıldızı aldı

En prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin, Türkiye'deki seçkisine İzmir ve Bodrum'un da dahil olduğunu duyurdu. İzmir ve Bodrum için ilk kez gerçekleşen restoran seçimleri, rehberin İstanbul'daki ikinci seçkisi ile birlikte Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törenle açıklandı. Michelin müfettişleri, 15'i İzmir'de, 19'u ise Bodrum'da olmak üzere toplamda 111 restoranı rehberin yeni seçkisine dahil etti.

2024 seçkisine 58 yeni restoran dahil olurken, yeni seçkide Vino Locale, Od Urla, Teruar Urla, Arkestra, Sankai by Nagaya, Maça Kızı ve Kitchen restoranları 1 MichelinYıldızı'na layık görüldü. Michelin Rehberi 2023'te 1 Michelin Yıldızı alan Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ile 2 Michelin Yıldızı sahibi Turk Fatih Tutak yıldızlarını korudu.

"İSTANBUL, DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİRLERİNDEN BİRİ"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un ardından, kendine özgü mutfağı ve özgün işletmeleriyle öne çıkan, önemli turizm destinasyonlarından İzmir ve Bodrum'un da artık Michelin Rehberi'nde yer alacak olmasının önemini vurguladı.

İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra köklü tarihi ve zengin yemek kültürüyle de üst sıralarda yer alan bir gastronomi şehri olduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu zenginliği yeni nesil bir birikim ve yaratıcılıkla harmanlayan şeflerimiz ile dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz ve önemimiz giderek artıyor. İstanbul, hem yenilikçi şeflerin kadim bir mutfak geleneğinin üzerine inşa ettiği yaratıcı lezzetleri hem de üst düzey restoran kalitesiyle dikkat çekiyor. İstanbul'un gastronomi alanındaki zenginliklerini keşfetmek için gelen konuklarının sayısı hiç de az değil. Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından da zengin bir seçkiye sahip olan ve bir gastronomi merkezi olarak her geçen gün daha çok ön plana çıkan İstanbul, rekor ziyaretçi sayısına ulaşmayı da sürdürüyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan İstanbul, bu yıl 13,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,61 artış yaşadı. Bu artışta, etkili tanıtım çalışmalarımızın ve böylelikle dünyanın en önemli seyahat yayınlarının gözünü İstanbul'a çevirmiş olmalarının da katkısı var. Dünyanın önde gelen seyahat yayınları okuyucularının oylarıyla İstanbul'un 'Avrupa'nın En İyi Şehri' seçilmesi de İstanbul'un artan popülaritesinin bir yansımasıdır."

İzmir ve Bodrum'un Ege ve Akdeniz mutfaklarının en önemli gastronomi destinasyonları olduğunu belirten Ersoy, "Bölgenin en nitelikli ürünlerini 'tarladan sofraya' yaklaşımıyla harmanlayan yetenekli şeflerimiz sayesinde, sürdürülebilirlik kavramını özünde barındıran mutfak kültürümüzü dünyaya sergileyebileceğiz. İzmir ve Bodrum'u ziyaret edecek olan misafirleri gastronominin yanı sıra Ege ve Akdeniz'in turkuaz suları, zengin tarihi mirası, yüksek tesis kalitesi ve gulet turları gibi eşsiz deneyimler bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, gastronomi turizminin artık başlı başına bir seyahat nedeni olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin gastronomi turizmi alanında dünya çapında markalaşmasını sağlamak ve Türk mutfak kültürünü gastronomi turizminde lider kılmak için çok sayıda kapsamlı projeye imza attıklarını söyledi.

Michelin Rehberi'nin Türkiye'nin yeme-içme sektörüne gösterdiği bu ilginin Türkiye'nin gastronomi turizminde de ön sıralardaki yerini sağlamlaştırmaya başladığının göstergesi olduğunu dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gastronomi turizmi şüphesiz ki, her kesimden turisti çekerek turizm gelirlerini önemli ölçüde artırıyor. Michelin Guide'ın İstanbul, İzmir ve Bodrum için hazırladığı seçki bu bağlamda da önemli bir atılımdır. Yeme-içme sektörümüz, Michelin Guide'dan aldığı bu destekle global gastronomi turizmi hareketliliğinden hak ettiği payı alacak, İstanbul, İzmir ve Bodrum marka değerlerini sağlamlaştıracaktır. Şimdi sırada daha farklı çalışmalarla bu özel destinasyonların marka değerini katlamak var. Konuklarımızın Sürdürülebilir Turizm Programı ile Türkiye'de sürdürülebilir bir konaklama deneyimi yaşamasını istiyoruz. Bunun yanı sıra Yeşil Yıldız alan mekanlarda da sürdürülebilir bir gastronomi deneyimi yaşamasını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki yıllarda yeni destinasyonların Michelin Rehberi'ne dahil edileceğini ümit ediyorum. Bu sene Michelin Rehberi'ne katılan restoranlarımızı ve gastronomi dünyamızın kıymetli temsilcilerini de kutluyorum. Hem İstanbul'u hem de İzmir ve Bodrum'u önemli bir gastronomi merkezi haline getiren, bu gurur verici başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum."

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec de rehbere İzmir ve Bodrum'u dahil etmekten oldukça memnun olduklarını belirterek, "Bu iki lokasyon sadece kültürel ve turistik açıdan unutulmaz ve benzersiz deneyimler sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda keşfedilmeyi hak eden bir mutfak kültürüne de sahipler. Türkiye'nin asla kaçırılmaması gereken bir gastronomi destinasyonu olduğu mesajını dünyaya yaymayı gönülden arzuluyoruz." diye konuştu.

16 RESTORAN 'BIB GOURMAND' KATEGORİSİNDE YER ALDI

Seçkide yer alan restoranlardan Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Adil Müftüoğlu, Aida, Otantik Ocakbaşı, Fauna, Circle by Vertical, La Mahzen, İnari Omakase, Foxy Nişantaşı, Tavacı Recep Usta, Efendy, The Red Baloon, Ayda, İki Sandal, Hiç Lokanta Bib Gourmand ile ödüllendirildi.

Circle by Vertical, Hiç Lokanta, Od Urla ve Vino Locale sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından dolayı Yeşil Yıldız Ödülü aldı.

Michelin Rehberi müfettişleri tarafından verilen Michelin Genç Şef ve Servis Ödülleri, profesyonelleri uzmanlıkları ve yetenekleriyle ödüllendiriyor.

Michelin Genç Şef ödülünü The Red Balloon Şefi Ulaş Durmaz, Sommelier (Şarap Garsonu) ödülünü Vino Locale’den Seray Kumbasar kazanırken Mastercard tarafından sunulan Michelin Servis Ödülü ise Tuğra Restoran ekibinin oldu.

36 RESTORAN TAVSİYE LİSTESİNE DAHİL OLDU

Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen restoran olarak işletmelere ise 36 restoran dahil oldu.

İstanbul'dan Hakkasan İstanbul, Saku, Ruby, Lokanta Göktürk, Eleos Yeşilköy, Aşeka, Avlu, Gallada, İtsumi, Seraf Vadi, Roka, Akira Back, Borsa Restoran, Foxy Nişantaşı ve Vogue Restoran, İzmir'den Amavi, Sota Alaçatı, Levan, Pizza Venedik, Kasap Fuat ve İsabey Bağevi, Bodrum'dan ise Orkide Balık, Kısmet Lokantası, Orfoz Restoran, Loft Elia, Zuma Bodrum, İsola Manzara, Tuti, Sait, Kurul Bitez, Hakkasan Bodrum, Bağarası, Malva, Sia Eli, Ent Restoran ve Dereköy Lokantası tavsiye edilen işletmeler arasında yer aldı.

Her yıl açıklanan Michelin Yıldızı, restoran ve otel mutfaklarına veriliyor. Michelin Yıldızı, dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olarak kabul ediliyor.

Açıklanan restoranlarla beraber Michelin Rehberi'nde Türkiye'den 111 restoran yer almaya başladı. (AA)