Kaybolan Hayvanları Jandarma Buldu

Yozgat'ta büyükbaş hayvanları kaybolan çobanın yardımına jandarma koştu. 10 büyükbaş hayvan arazi aramaları ile bulundu.

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Kaybolan Hayvanları Jandarma Buldu

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kaybolan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Abdurrahmanlı köyünde hayvancılıkla uğraşan bir kişi, 10 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Arama sonucu hayvanlar, Karapınar Mahallesi mevkisinde arazide bulundu.

Hayvanlarını teslim alan besici, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler, hayvan hırsızlıklarına karşı vatandaşları bilgilendirerek, hayvanların başıboş bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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