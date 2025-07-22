Kavşakta otomobiller çarpıştı, 3 yaralı

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Antalya'da Manavgat Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafa Bey Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi kavşağında kaza meydana geldi. Çevre yolu istikametinden, oteller bölgesine doğru seyreden Sezgin K. yönetimindeki otomobil ile Kısalar istikametinden Gündoğdu merkeze doğru gelen Melih K. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Melih K. idaresindeki otomobil kaldırıma savrularak ters döndü. Kazada; Sezgin K., Melih K. ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet A.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan sürücü Melih K. ile yolcu Ahmet A.K., vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA