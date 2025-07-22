Zonguldak'ta Maden Ocağında Gaz Alarmı! 6 İşçi Kurtarıldı

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Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Kozlu Müessesesi’ndeki bir maden ocağında sabah saatlerinde yerin yaklaşık 630 metre altındaki bir bölgede, gaz seviyesinin aniden yükselmesi üzerine ocakta bulunan işçiler dışarı çıkamayarak içeride kaldı. Gaz yoğunluğunun ani artışı üzerine olay yetkililere bildirildi.

İhbar sonrası bölgeye AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle mahsur kalan işçiler güvenli şekilde yer üstüne çıkarıldı.

İlk kontrollerin ardından işçiler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Yetkililer, işçilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılırken, maden ocağında güvenlik önlemleri artırıldı. Gaz yoğunluğundaki yükselmenin nedenine yönelik teknik incelemeler ise sürüyor.

Kaynak: ANKA