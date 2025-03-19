Katliama 'Yapay Zeka' Savunması: 'Aklımı Okuyorlardı, Öldürdüm'

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağının önünde meydana geldi. Eren Uzuner, burada oturan Özdemir ve Perçin’in yanına giderek üzerindeki tabancayla ateş açtı. Özdemir ve Perçin, vurularak ağır yaralandı. Ardından, Uzuner mağazaya geri dönüp burada da iş arkadaşları N.Ç.K. ve S.D.'yi vurdu. Kaçan Uzuner, sevkiyat aracına binerek kaçmaya çalışırken polis tarafından durdurulmak istendi, ancak bu sırada bir polis memurunu da yaraladı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralılar arasında Fatma Özdemir ve Barkın Perçin hayatını kaybetti. Eren Uzuner, polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uzuner, hakkında "Kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.



Eren Uzuner

"YAPAY ZEKA" SAVUNMASI

Duruşma Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Sanık Eren Uzuner, duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak savunmasını yaptı. Uzuner, yapay zekayla aklının okunduğunu ve düşüncelerini önceden bilindiğini öne sürdü. Fatma Özdemir'e karşı bir şeyler hissettiğini söyleyen Eren Uzuner, "Daha sonra ona açıldım. Fatma'ya açıldıktan sonra onu çay ocağında görmeye başladım. Sonra sürekli benimle dalga geçmeye başladılar ve bunu neden yaptıklarını sorguladım. Yapay zekayla aklımı okuduklarını öğrendim. İçime attığım sözleri şarkıcılara sattıklarını öğrendim. Ben de artık psikolojik baskılara dayanamayarak bu olayı gerçekleştirdim" dedi.

Uzuner, polis memuruna yönelik ateş açma amacının olmadığını, silahın kaçarken kazara ateş aldığını savundu.

YARALANAN POLİS: HEDEF ALARAK ATEŞ ETTİ

Olayda yaralanan polis memuru, sanığın kendisini hedef alarak ateş ettiğini ve yüzünden yaralandığını söyledi. Mağazada yaralanan iş arkadaşları S.D. ve N.Ç.K. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Fatma Özdemir’in kardeşi Selen Özdemir, sanığın daha önce kardeşini tehdit ettiğini belirterek, en ağır cezayı almasını istedi. Ölen Barkın Perçin'in babası Mustafa Perçin de sanığın, açıklamalarına itiraz ederek ömür boyu ceza alması gerektiğini belirtti.

Duruşma sonrasında ailelerin avukatı Kamil Can Yavaş, sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini ve pişmanlık duymadığını belirtti. Yavaş, kadına karşı işlenen cinayetlerde sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamak için hukuki mücadele vereceklerini ifade etti. Diğer bir avukat, Fırat Eren Canpolat da sanığın pişmanlık duymadığını ve gerekli cezanın verilmesi için süreci takip edeceklerini belirtti.

Kaynak: DHA