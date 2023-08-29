Kastamonu'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu!

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki gün önce kaybolan 79 yaşındaki vatandaş, jandarma ekiplerince ormanlık alanda ölü bulundu.

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Kastamonu'da kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu!

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki K.Ö., 2 önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Bunun üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu.

ÖLÜ BULUNDU

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan arama çalışmaları neticesinde JAK timi, arama kurtarma ve iz takip köpeği görevlendirildi. İki gün boyunca Araç ilçesinde kırsal alanda arama yapan jandarma ekipleri, K.Ö.’yü ormanlık alanda ölü olarak buldu.

K.Ö.'nün cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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